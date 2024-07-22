Erzurum Şehir Hastanesi’nde boyun kemiğinden bel kemiğine kadar vidalarla düzeltme yapılan Yusuf Yalçın, “Sağlığıma kavuştum, doktor olacağım” dedi.Yusuf Yalçın’ın ameliyatını yapan Erzurum Şehir Hastanesi Ortopedi doktorlarından Basri Pür; 8 saat süren operasyonda boyun kemiğinden bel kemiğine kadar vidalarla düzeltme yaptıklarını anlatarak, düzletme işlemi için omurga kemiklerinin bazı kısımlarının kesilip çıkarıldığını dile getirdi. Bu tarz ameliyatların önemli ve büyük ameliyatlar olduğuna dikkati çekerek, teknolojik ve tıbbi cihaz anlamında üst seviyede donatılan Erzurum Şehir Hastanesinde bu operasyonun ilk kez yapıldığını anlattı. Erzurum Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda, “Hastanemizde böylesi çok önemli ve yüksek donanım gerektiren bir operasyonu gerçekleştiren kıymetli arkadaşımız Uz. Dr. Basri Pür ve tüm ekibini yürekten kutluyorum. Hasta adına çok mutlu olduk, hastanemizle ve arkadaşlarımızla ise gurur duyduk” diye konuştu.15 yaşındaki Yusuf Yalçın, "Hedefim Basri hoca gibi doktor olmak. Oyun oynarken yürüyemiyordum, nefesim tutuluyor, gözlerim kararıyordu. Arkadaşlarım ’kambur’ diye dalga geçiyordu o yüzden okula gitmedim, hep evdeydim. Şimdi sağlığıma kavuştum, doktor olacağım ve hedeflerimi gerçekleştireceğim." şeklinde konuştu.