Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir ile birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti.Ziyarette, ilçedeki eğitim hizmetleri, belediye ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliği ve okulların ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eğitim, toplumun temel taşıdır. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde daha güçlü bir eğitim ortamı oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın ise eğitime verilen desteğin önemine dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için belediye olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından ziyaret sona erdi.