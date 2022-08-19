Öğretmenlerin tepkisine SARIGÜL’den destek gecikmedi!

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavının iptal edilmesi için günlerdir Twitter’da destek bekleyen öğretmenlere siyasi isimlerden destek gelmeye devam ediyor.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavının iptal edilmesi için günlerdir Twitter’da destek bekleyen öğretmenlere siyasi isimlerden destek gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere yeni meslek kanunlarına göre öğretmenler 19 Kasım’da 81 ilde “uzman öğretmenlik” sınavına girecekler.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada:

“Öğretmenlerimiz ne kadar yeterli, öğretmenlerimiz gelişen bilgiye ne kadar adapte olabiliyor ve bizim de bakanlık olarak fiziki altyapısını, okulların eğitim verme biçimindeki yeterliliği ölçmemiz gerekiyor.“ ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerden sonra yeni uygulama girecek olan bu sınava tepkiler çığ gibi büyüdü.

ÖĞRETMENLER SINAVA KARŞI AYAKTA

İlk kez bu yıl hayata geçecek uygulamaya tepki gösteren öğretmenler itibarsızlaştırma ve ayrışma olacağını söyleyerek konuyu sosyal medyaya taşıdı. Twitter’da, #mebitibarımadokunma etiketini gündemlerde birinci sıraya taşıdı. Öğretmenlerin Mahmut Özer’e tepki göstererek #ogretmenlerayakta etiketi de gündemler arasında girdi.

“Eylül ayı ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı başlayacak ama biz öğretmenler eğitim videoları, sınav dayatması ve itibar kaygısıyla yorulduk, tükendik, motivasyonumuzu yitirdik” diyerek destek talebinde bulundular.

TDP GENEL BAŞKANI SARIGÜL SESSİZ KALMADI

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu sınavın doğru olmadığını belirterek iktidara çağrıda bulundu. Atama bekleyen ve birçok öğretmenin destek çağrısına sessiz kalmayan Sarıgül sosyal medyada bu konuyu gündeme getirdi.