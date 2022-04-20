Miniklerden sevimli Elazığ halayı  

Elazığ’da bir ortaokulun ana sınıfı öğrencileri, Elazığ dik halayı gösterisiyle hem güldürdü hem de büyük beğeni aldı.

Elazığ’da Yıldızbağları Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerinin Ramazan ayına özel sergiledikleri halay performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Ana sınıfı öğretmeni Merve Celayir tarafından hazırlanan program dahilinde Elazığ’ın yöresel kıyafetlerini giyen minik öğrenciler, davul ve klarnet eşliğinde performanslarını sergiledi.

Öğrencilerine Elazığ kültürünü aşılamaya çalıştığını ifade eden ana sınıfı öğretmeni Merve Celayir, "Eğitimde görsel öğelere önem veriyorum. Bu sayede öğretilerin daha da anlam kazandığına inanıyorum. Yapılan görsel grup etkinliklerini öğrencilerim grup halinde yapıyor. Etkinlikler hakkında önceden velilerde bilgilendirildikleri için çocuklar bütün etkinliklere hazırlıklı ve bilinçli bir şekilde geliyor. Eğitimlerde sıklıkla kendi memleketimizin kültürel ve tarihi değerlerini konuyla bağdaştırarak anlatmaya çalışıyorum. Bu etkinlikte de Ramazan ayında dolayı Elazığ dik halayı sergilemeyi düşündük ve çok da güzel” dedi.