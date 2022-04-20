Marmara Eğitim Kurumları basın mensuplarını ağırladı

İlimizin Önemli eğitim kuruluşları arasında yer alan Marmara Eğitim Kurumları basın mensuplarını iftarda ağırladı.

Geleneksel olarak her yıl basın mensupları ile iftarda buluşan Marmara Eğitim Kurumları, bu yılda basın mensupları ile bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programı sonrası basın mensuplarına eğitim kurumları hakkında bilgi veren Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Eralp Sarıkamış, geleneksel olarak basın mensupları yaptıkları iftarlara devam etmek istediklerini söyledi.İftara katılan basın mensuplarını teşekkür eden Sarıkamış, basın mensuplarının bir ilin kalkınmasında çok önemli olduğunu söyledi.