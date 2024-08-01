Kars Belediye Başkanlığı’nca evde bakım hizmetleri aralıksız devam ediyor. Belediye 37 vatandaşa kişisel bakım hizmeti veriyor.Kars Belediyesi, “Sosyal Belediyecilik” anlayışı çerçevesinde günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyor.Kadın ve Aile Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarla 37 vatandaşın sağlık, fizik tedavi, temizlik, kişisel bakım, kıyafet, alışveriş, gıda, yakacak taşıma, ev tadilatı, boya, bahçe işleri gibi birçok ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca vatandaşların sağlık kurumlarındaki muayene ve tedavi işleri de uzman personeller refakatinde yapılıyor.Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Belediyemiz Evde Yaşlı Bakım Hizmetiyle engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.