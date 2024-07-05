Erzurumspor Futbol Kulübü’nün önceki gün start verdiği ‘Küllerimizden Doğuyoruz Kampanyası’nda ilk gün 1 milyon toplandı.Kulübün resmi sosyal medya hesabında yayınlanan görselde, Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, yönetim kurulu üyeleri Yavuz Tahtacı, Hikmet Eren, Ali Karataş, Cabbar Erdoğan, Veysel Çınar, Burak Han Gözgeç, Emre Aytekin ile iş adamı Yusuf Çoban ve Serra City AVM’nin kampanya için açılan hesaba bağışta bulundukları belirtildi. Kampanyaya özel 100 bin TL değerindeki doğuş formasını satın alan yöneticiler ve iş insanlarının jesti kentte büyük memnuniyet uyandırdı.Bu arada edinilen bilgiye göre, kulübe bağış sözü veren isimlerin de olduğu, tutarların banka hesabına yatırıldığı anda paylaşım yapılarak kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.