Erzurumspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde 1 Temmuz Pazartesi günü Erzurumspor Tesislerinde hazırlıklarına başlayan mavi-beyazlı ekip, gerçekleştirdiği son antrenmanla ilk hazırlık kampını noktaladı. Erzurumspor 15 Temmuz Pazartesi günü Erzurumspor Tesislerinde toplanarak saat 17.00’da gerçekleştireceği antrenmanla 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.Celal Hanalp ile el sıkıştılarBu arada Erzurumspor’da iç transferde de gelişmeler yaşanmaya ve imzalar atılmaya devam ediliyor. 3 sezondur mavi-beyazlı formayı giyen başarılı futbolcu Celal Hanalp’la da sözleşme imzalandı. Erzurumspor Tesislerinde Kulüp Başkanı Ahmet Dal’ın katılımıyla futbolcu Celal Hanalp ile 1 yıllık resmî sözleşme imzalandı. Celal Hanalp yaptığı açıklamada; ‘’Mavi-Beyazlı formamız altında Erzurumsporumuzun efsaneleri arasına girmeyi ve bu şanlı forma altında nice başarılara imza atmak istiyorum” dedi.Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal imza töreninde yaptığı konuşmada “Celal kardeşimiz takımımız için önemli bir oyuncu. Gerek çalışkanlığı gerek saha içindeki özverisi ile bizi her zaman mutlu etmiştir. Hem kulübümüze hem de Celal Hanalp kardeşimize güzel bir sezon olmasını diliyorum.’’ Futbolcumuz Celal Hanalp’a bir kez daha hoşgeldin diyor, şanlı formamız altında sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.