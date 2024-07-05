Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Erzincanlı milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 76 kg’de milli sporcu Elmira Yasin, finalde karşılaştığı Bağımsız Sporcu Diana Titova karşısında 10-5’ten tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Erzincan’da Cumhuriyet Meydanında dev ekranda canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı çok sayıda Erzincanlı izledi.Elmira Yasin’in Avrupa Şampiyonu olması Erzincan’da sevinçle karşılandı.