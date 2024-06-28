Elazığlı Türk halk müziği sanatçısı araştırmacı yazar Aygün Çam, yılın en iyi sanatçısı ve müzik bilim insanı ödülüne layık görüldü.

Elazığ’da yaklaşık 10 yıldır köy köy gezip unutulmaya yüz tutmuş deyişleri ve türküleri kayıt altına alarak geleceğe taşımaya çalışan Aygün Çam, "QRS 2024 Bilim Komitesi" tarafından yılın en iyi sanatçısı ve müzik bilim insanı ödülüne layık görüldü. Çam’a ödülünü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal takdim etti.

Çam, ’’QRS 2024 Bilim Komitesi tarafından yılın en iyi sanatçısı ve müzik bilim insanı dalında ödüle layık görülerek ödülümüzü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın elinden almış bulunuyoruz. Bu ödülü kariyerim sürecince yaptığım çalışmalarda beni destekleyen sevdiklerime ve her zaman ilham kaynağı olan aziz şehir Elazığ’a armağan ediyorum" dedi.