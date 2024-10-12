Elazığ sanayisinde oto tamir ve egzoz ustası olan Mehmet Akbulut, müzik tutkusunu 1993 yılında bir parkta gençlerin org çaldığını gördükten sonra keşfetti. Mehmet usta, nota bilgisi olmadan kulaktan müzik çalarak, gündüzleri sanayide çalışırken akşamları düğünlerde sahne alıyor ve "Sanayinin Fazıl Say’ı" olarak anılıyor.Elazığ sanayisinde hem oto tamir hem de egzoz ustalığı yapan Mehmet Akbulut, ilginç müzik aşkı deneyimi ve sanat yolculuğu ile dikkat çekiyor. 46 yaşındaki Akbulut, 1988 yılında babasının yönlendirmesiyle oto tamircilik ve egzoz işine adım attı. Akbulut’un müziğe olan ilgisi, 1993 yılında bir parkta gençlerin org çaldığını gördüğünde başladı. O andan itibaren, bir org alarak hem müzik çalmaya başladı hem de sanayide tamir hayatına devam etti. Yıllardır org çalan Akbulut, gündüzleri sanayide çalışırken, akşamları düğünlerde sahne alıyor. Kendi sanatını icra ederken aldığı övgüleri paylaşan, hatta "Sanayinin Fazıl Say’ı" olarak anıldığını belirten Akbulut, "İnsanın kafaya koyup yapamayacağı hiçbir şey yoktur" diyerek müziği ve ustalığı arasındaki dengeyi vurguladı.Ayrıca nota bilgisi olmadan kulaktan müzik çaldığını dile getiren Akbulut, müzik tutkusuyla dolu hayatı birçok insana ilham vermeye devam ediyor."Orga dokunduğumda beni kendine aşık etti"Hem egzoz hem oto tamir hem de müzik işlerini yıllardır beraber yaptığını dile getiren Mehmet Akbulut, "1988’de babamın vasıtasıyla oto tamircilik, egzoz işine başladım. Okul ile sanayi arasında kalınca o dönemde sanayiyi tercih ettim ve işe başladım. 1993’e kadar çıraklık dönemlerimiz oldu. O tarihlerde Elazığ’da gittiğim bir parkta gençler org çalıyordu. Orgu ilk gördüğümde beni çok cezbetmişti ve orada orga aşık oldum diyebilirim. Daha sonra bir düğün salonunda gördüm. Hatta izin alarak orga dokundum, o beni kendine aşık etti. O zaman bir tane org aldım. Ondan sonra kendi kendime sanayide orgla uğraşmaya başladım. Her uğraştıkça bir şeyler çıkarmaya başladım. Ardından orgu daha bir geliştirmeye başladım. Bu süre zarfı içerisinde müzisyen arkadaşım yoktu, tamamen kendi duygularımla kulaktan duyma bir şekilde öğrendim. Nota bilgim hiçbir şekilde yoktur" dedi."Sanayinin Fazıl Say’ı diyenler de oldu"Sanatını icra ederken güzel övgüler aldığını belirten Mehmet Akbulut, "İnsanın kafaya koyup da yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Biz de uğraştık, çalıştık ve başardık. Allah’a şükürler olsun, hayatımızdan da memnunuz. Tabi ki zamanında eleştirenler de oldu. Eleştiren arkadaşlarımızdan ziyade sağ olsun bizi yücelten arkadaşlarımız da oldu. Sanayinin Fazıl Say’ı diyenler de oldu. Biz Fazıl Say’ın yanından bile geçemeyiz ama mutlu ediyor. Biz de kendimize göre sanatımızı icra ediyoruz" diye konuştu."Sanayide ve düğünlerde kendisini beğeniyoruz"Sanayi esnafından Tezcan Meydanoğlu ise, "1983 yılından beri Elazığ sanayisinde esnafım. Mehmet beyi severiz, değerli bir arkadaşımızdır. Kendisi esnaftır, org çalmaya daha sonra başladı. Sanayide ve düğünlerde kendisini beğeniyoruz" şeklinde konuştu.