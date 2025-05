Bitlis Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.Çalıştay öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve eşi Özlem Karakaya, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, kurum amirleri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Bitlis Devlet Hastanesi önünde toplanan kalabalık, ellerinde pankartlarla yaklaşık 1 kilometre yürüyerek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne kadar yürüdü. Burada yürüyüşe katılanlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bitlis Valisi Karakaya, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü şeref defterini imzaladı.Başarılı çalışmalar sergileyen personellere teşekkür belgelerini veren Karakaya, konferans salonunda düzenlenen açılış programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi adına tarihi bir adım atarak 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Çalıştayı’na katılanlara teşekkür etti. Karakaya, ‘Aile tarihimizde, her aile tarihimizde her zaman toplumsal yapının temel yapı taşı olarak gelmiştir’ diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Köklü bir geçmişe sahip olan Türk toplumunda aile sadece bireylerin bir araya geldiği bir birim olmanın ötesinde, kültürel değerlerin, geleneklerin, inançların ve dilin nesilden nesile aktarılmasında hayati bir rol oynamıştır. Eski Türk devletlerinden Osmanlı Cihan Devleti ve Türkiye Cumhuriyetimize kadar aile toplumsal düzenin sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesinde ve dayanışma kültürünün oluşmasında merkezi bir rol üstlenmiştir. Kültürümüze özgü adetler, görenekler, yemekler, müzikler, hikayeler ve daha nice unsurlar öncelikle aile içinde öğrenilmiş ve yaşatılmıştır. Aile büyüklerimiz bu kültürel zenginliğin genç nesillere aktarılmasında önemli bir köprü işlevi görmüşlerdir. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş, aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürmüş ve yüzyıllar boyunca köklerindeki bu kültürel kimliğini ve zenginliğini korumuştur. Ancak günümüzde hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan hızlı değişim ve gelişim süreci yalnızca teknolojik ve ekonomik şartlarla sınırlı kalmayıp sosyal ve kültürel alanları da etkilemektedir. Ne yazık ki bu değişim ve dönüşümden etkilenen en önemli kurumların başında aile gelmektedir. Bununla birlikte Türk toplumu için her zaman vazgeçilmez bir öneme sahip olmuştur. Aile sadece biyolojik bir bağ değil, aynı zamanda toplumsal yapıyı ayakta tutan, kültürel mirası yaşatan, değerleri aktaran ve bireylere kimlik kazandıran temel bir kurumdur. Bu duygu ve düşüncelerle 2025 Aile Yılı’nın ülkemize, milletimize ve tüm ailelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.""Aile bizim kültürümüzde sadece anne, baba ve çocuklardan ibaret değildir" diyen Vali Karakaya, "Aile, aynı zamanda büyüklerimizin duasını, küçüklerimizin tebessümünü, komşularımızın selamını, mahallemizin dayanışmasını da içinde barındırır. Anadolu coğrafyasında işte tam da bu ruhu yansıtan, yüzlerce yıllık geleceğe ve kültüre sahip kadim bir medeniyetin temsilcisidir. Anadolu’nun en yüksek dağları, bereketli ovaları, geniş yaylalar arasında büyüyen bizler, dayanışmayı, paylaşmayı, el birliğiyle zor günleri aşmayı çok iyi biliriz. Her köyümüzde, her mahallemizde bir muhabbet kapısı, bir paylaşma kültürü hakimdir. Gençlerimiz bu değerlerle yetişir. Düğünlerinde sadece iki aile değil, bütün mahalle, bütün köyü sevinir, coşar. Aile; sevginin, bağlılığın, dayanışmanın ve fedakarlığın mayalandığı en değerli kurumumuzdur. Güçlü bir milletin ve sağlıklı bir toplumun temeli huzurlu ve güçlü aileler üzerine kurulabilir. Bugün burada hayatlarının en güzel ve en özel yolculuğuna çıkan gençlerimizle, siz gençlerimizle birlikte bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki evlilik sadece bir tören ya da bir imza değildir. Evlilik iki kalbin, iki hayatın ve iki ailenin birleşmesidir. Evlilik karşılıklı saygının, sevginin, anlayış ve sorumlulukta uzun bir yol arkadaşlığının da adıdır. Devletimiz bu kutsal yolculukta gençlerimizin yanında olmayı, onların evlilik süreçlerini kolaylaştırmayı ve güçlü aileler kurmalarına destek olmayı bir görev bilmektedir" şeklinde konuştu.Bitlis Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Vefa Akdoğan’ın da bir konuşma yapmasının ardından çalıştay devam etti.