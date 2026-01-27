Programda ilk sözü alan Kuşsarayı Köyü Muhtarı Mesut Atabey, bölgede yaşanan yol sorunlarına dikkat çekerek, geçici çözümler yerine kalıcı bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. Atabey, yama çalışmasının yeterli olmadığını, sıcak asfaltın zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Alangören Köyü Muhtarı Mehmet Abiç ise köydeki elektrik direklerinin yetersizliğine değindi. Direk sayısının az olması nedeniyle ciddi bir güvenlik riski oluştuğunu belirten Abiç, bu durumun bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.

Deliktaş Köyü Muhtarı Yılmaz Gürsul, uzun süredir başlamayan tren seferlerinin yeniden hayata geçirilmesini talep ederken, şebeke suyu konusunda yaşanan engellerin de kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Köy imamı Abdulkadir Altunkaya, telefon şebekesinin yetersizliği nedeniyle iletişim sorunları yaşandığını, bunun hem günlük hayatı hem de acil durumları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Köy sakinlerinden Nihat Bağlam ise deprem sürecinden sonra köye yerleşen vatandaşların yaptıkları konutlarda elektrik aboneliği alamadığını belirterek, TEDAŞ’ın bu konuda kolaylık sağlaması gerektiğini söyledi.

Muhtarların ve vatandaşların ardından konuşan Dernek Başkanı Ahmet Kürüm, bölgedeki sorunların herkes tarafından bilindiğini vurguladı. Kürüm açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“2026 Türkiyesi’nde vatandaşlarımızın talep ettiği şeyler çok büyük değil, kolaylıkla çözülebilecek meselelerdir. Biz devletimizin büyüklüğünün farkındayız. Halkımızın bu isteklerinin devletimiz nezdinde en kısa sürede karşılık bulacağına inanıyoruz. Herhangi bir siyasi partiye, şahsa ya da topluluğa yönelik beklentimiz yok. Biz bu toprakların evlatları olarak, babamızdan ister gibi devletimizden istiyoruz ve devletimizin de bu talepleri en kısa zamanda yerine getireceğinden eminiz.”

Kürüm, konuşmasını “Bölgemizin sesi olmaya, vatandaşımızın konuşan dili olmaya ve bu topraklara hizmet etmeye devam edeceğiz. Nerede, ne konumda olursak olalım daima vatandaşımızın yanında olacağız” sözleriyle tamamladı.