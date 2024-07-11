Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, ilçede tanınan ve sevilen simalarından olan YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi, akşam saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Sevi, ameliyata alındı. Sevi’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili ise 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.