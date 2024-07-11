Muş’un doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri eşliğinde çekilecek olan “Babamın Damadı” filmi için yapımcı, yönetmen ve teknik ekibi kente gelerek set alanlarını belirledi.Muş’ta 25 Temmuz’da sete çıkması planlanan romantik komedi türündeki "Babamın Damadı" adlı sinema filminin oyuncu kadrosu netleşti. Yönetmen koltuğunda ünlü isim A. Taner Elhan’ın oturduğu film, eğlenceli senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yılmaz Erdoğan’ın “İnci Taneleri” dizisinin Nehir’i Sera Kutlubey, yaz sezonunda “Babamın Damadı” filmi için kamera karşısına geçecek. “Babamın Damadı” filmi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. A.Taner Elhan’ın yönetmen koltuğuna oturacağı filmin yapımcılığını Fırat Erez üstleniyor. 25 Temmuz’da Muş’ta sete çıkacak olan filmin başrol karakterleri Dicle ve Fırat’a Sera Kutlubey ile Mustafa Mert Koç oynayacak. Romantik komedi türündeki filmi Dicle’nin babası Bedri’ye Turgut Tunçalp, Dicle’nin annesi Zeynep’e Nilüfer Açıkalın hayat verecek. Oyuncu kimliğiyle de çok beğenilen ünlü yorumcu Yeşim Salkım filmde Serpil karakteriyle Fırat’ın (Mustafa Mert Koç) annesini oynayacak. “Babamın Damadı” filmin de “Ölün Bizi Ayırana Dek” adlı tiyatro oyununda karı kocayı canlandıran Ebru Cündübeyoğlu ile Hakan Yılmaz’ın tekrar aynı projede yer alacak. Neriman ve Kadri karakterlerine hayat verecek olan ikili Özgün Çoban’ın canlandıracağı Serhat’ın anne ve babası olarak seyirci karşısına çıkacak. Bir aşiret kızının etkileyici hikâyesini beyazperdeye taşıyacak olan filmin oyuncu seçimini Özlem Gülbir yaptı.Muş’un doğal güzellikleri ve huzur dolu atmosferinin film için mükemmel bir arka plan oluşturduğunu söyleyen Yönetmen Elhan, "Biz film çekmeden önce ön hazırlık yapıyoruz. Buraya da ön hazırlık ekibiyle geldik. İşte görüntü yönetmeni, yardımcı yönetmen, yapım ekibi, sanat ekibi, kostüm ekibi hep birlikte geldik. 3-4 gün kalacağız. Onlara daha önce gezdiğimiz, yalnız geldiğimde gezip görüp beğendiğim mekânları gösteriyoruz. İşte burası da onlardan biri. Burada baya bir gün boyu sahne çekeceğiz. Filmin en romantik sahnelerini burada, bu atmosferde kanyon da çekilecek. Filme çok katkısı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Muş’a da katkısı olacak. Yani Muş’ta böyle bir yer olduğunu bütün dünya seyredecek. Yani bu kanyon bence baya değerli bir kanyon. Filmle ilgili hazırlıklar da bitti, bitecek. 25 Temmuz’un haftasında filme motor demeyi planlıyoruz. Oyuncularımız belli. Oyuncu listemiz belli oldu” dedi.Filmin yapımcılığını üstlenen Fırat Erez ise çekimlerin önümüzdeki günlerde başlamasının planlandığını ifade ederek, “Daha önce de geldiğimizde söylediğimiz gibi, Muş’a değer katacak bu proje. Aslında sosyolojik bir iş. Romantik komedi olarak yayınlıyoruz ama gerçekten sosyolojik bir iş. Gün yüzüne çıkmamış Muş’un güzelliklerini, buradaki kültürel değerleri, buradaki insanlığı dünyaya tanıtabilmek için böyle bir sinema filmimiz var. Hikâyemiz de bu coğrafyaya uygun olduğu için işin güzel olacağını düşünüyoruz. O sebeple hazırlığımızı tamamlanınca güzel olacak” şeklinde konuştu.