Ziver Vakfı ramazan yardımlarını sürdürüyor!

ZİVER Vakfı geleneksel Ramazan Ayı yardımlarına hız kesmeden devam ediyor…

ZİVER Vakfı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi, muhtaç ve yetim ailelere ulaştırmak üzere hazırladığı gıda yardımlarını sahiplerine ulaştırıyor…

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yardım çalışmalarını daha da artıran ZİVER Vakfı, Elazığ’da ve Kahramanmaraş Merkezli Depremlerden etkilenen diğer 10 bölgede ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtmaya devam ediyor. Şu ana kadar binlerce aileye gıda yardımı ulaştıran ZİVER Vakfı, Ramazan ayı boyunca hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak...

VEYSEL DEMİRCİ:‘’PAYLAŞTIKÇA GÜZELLEŞİR HAYATLAR…

ZİVER Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel DEMİRCİ, Ramazan ayı boyunca ve Ramazan ayının sonrasında yardım çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Ramazan ayının birçok hayrı barındıran bir dönem olduğunu anımsatan DEMİRCİ, şöyle devam etti; ‘’Yardıma ihtiyacı olan birçok aileye bizatihi kendimiz yardımları evlerine götürüyoruz. Mümkün olduğunca ve elimizden geldiğince zor durumda olan kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar çoğunluğu gıda olmak üzere çeşitli yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Yardımların ulaştırılmasında emeği geçen hayırseverler, ZİVER Vakfı gönüllüleri ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. ZİVER Vakfımızım yardım çalışmaları Ramazan ayı sonrasında da yıl boyunca devam edecektir.’’ Diye konuştu.