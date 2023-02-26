Ziver Petrolden Elazığ’da bir ilk!

Son dönemlerde kullanımı hızla artan Elektrikli araçlar için şarj istasyonu Elazığ’da hizmete girdi.

Malatya yolu üzeri Opet Ziver Petrol içerisinde hizmet verecek olan Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, bölgede eksikliği hissedilen büyük bir hizmeti yerine getiriyor.

Konu ile alakalı olarak bir açıklama yapan Ziver Petrol İşletme Müdürü Cihan CİHANGİR, “İlimizde ilk olan bir hizmeti, vatandaşlarımızın emrine sunmaktan gurur duyuyoruz. Elazığ için ilk ve modern hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.