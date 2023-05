Birçok sektörde büyük başarılara imza atan Ziver Holding 25. Yılını kutluyor.

Bulundukları tüm sektörlerde her biri dünya standartlarında olup hizmet kalitesi ilkesiyle yola çıkan Ziver Holding, çalışma ekibiyle birlikte Türkiye’nin yarınları için kesintisiz hizmet sunuyor. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle açıklamada bulunan Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Veysel Demirci; “Elazığ’da çeyrek asır önce başlayan Ziver Holding hikâyemizin bugünlere kadar gelmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Hizmetlerimiz ile yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Dünü bugünü düşünerek değil çalışma ekibimiz ile birlikte daha güçlü yarınlara yürüyoruz. ‘Paylaştıkça güzelleşir hayatlar’ sloganıyla çıktığımız bu yolda Ziver Vakfı ile memleketimize daha faydalı işler yapmak için çalışıyoruz. Her şey memleketimiz için. Hizmetlerimiz ile ülkemizin her bir noktasına ulaşıp güzel ve doğru işler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışma ekibimiz ile büyük özveriyle geldiğimiz 25. Yılımız kutlu olsun. Daha güzel hizmetleri ülkemiz ve memleketimiz için yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bugünden geleceği planlayan, istek olan her yerde çözüm sunabilmek için 1998 yılında Elazığ’dan yola çıkan Türkiye’nin gücü ve markası olan Ziver Holding 25 yılını kutluyor. Bünyesinde inşaat, havacılık, petrol, madencilik, sigorta ve gıda sektörleri olmak üzere toplamda ondan fazla şirket bulunduran Ziver Holding, hayallere hayat vermeye devam ediyor. ‘Paylaştıkça güzelleşir hayatlar’ sloganıyla çıktıkları yolda Ziver Vakfı ile memleketimize daha faydalı bir şirket olmak için Türkiye’nin hizmet lokomotifi görevini üstleniyor. Her hizmet memleketimize güzel bir dokunuş güçlü bir miras olacak şekilde veriliyor.

İŞ İNSANI DEMİRCİ: ZİVER HOLDİNG, TÜRKİYE İLE BİRLİKTE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

İş İnsanı Demirci; “Her mükemmel sonuç, iyi yapılmış bir ekip çalışmasının sonucudur. Şirketimizin bu konuma yükselmesine yardım eden herkese teşekkür ederim. Bizimle ortak bir hayale sahip ve bunu gerçekleştirmemize yardımcı olan profesyonellerden oluşan bir ekibe sahip olmak şirketimizin gurur kaynağı. Şirketimizin var olan hedeflerine ulaşması için gösterilen her çaba ve özveriden dolayı büyük memnuniyet içerisindeyim. Ülkesine hizmet etmekten gurur duyan Ziver Holding, Türkiye ile birlikte büyümeye devam edecek. Memleketimizin ekonomisi için elimizden gelen bütün gayreti göstermenin ötesinde ülkemizden kazandığımızı insanımızla paylaşmayı "üstümüze vazife" addettik. “Önce insan”, bizim için kavramsal bir yaklaşımdan ziyade, faaliyetlerimizin, iş yapış kültürümüzün merkezine yerleştirdiğimiz temel ilke oldu. Biz bağlı bulunduğumuz ilkelerimizden vazgeçmeden ilerleyeceğiz” dedi.