ZİVER Air’den tahliye uçuşu yapan özel jetlere hangarda konaklama imkânı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık deprem felaketinin ardından ZİVER Air olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz.

Bir çok ilimizde yıkıma yol açan ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan bu depremlerin yaralarını hep beraber saracağız.

Bu zorlu günleri hep beraber birlik, beraberlik ve dayanışmayla aşacağımız temennisiyle, ZİVER Vakfı ve ZİVER Ailesi olarak 10 deprem bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan deprem bölgesine tahliye/yardım uçuşu yapan yerli ve yabancı özel jet trafiği için ZİVER Air olarak yeni bir çalışma daha yaptık.

ZİVER Air Ailesi olarak, Ankara Esenboğa Havalimanı’nı kullanan ve hangar anlaşması bulunmayan tahliye/yardım amaçlı uçuş yapan yerli/yabancı tüm özel jetlere hangarlarımızın kapısı açıyoruz. ZİVER Air Yönetim Kurulu Başkanı, iş İnsanı Veysel DEMİRCİ Bey’in tensipleri doğrultusunda yerli ve yabancı tüm özel jetlere Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bulunan hangarlarımızda konaklama imkânı sunup, hiçbir ücret talep etmeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden canlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.