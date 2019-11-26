18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:34
Advert
Malatya
Giriş Tarihi : 26-11-2019 13:15

Zincirleme trafik kazasında 32 kişi yaralandı 

3 aracın karışığı trafik kazasında 32 kişi yaralandı.  

Zincirleme trafik kazasında 32 kişi yaralandı 

Kaza, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde M.G. idaresindeki 44 S 0814 plakalı işçi servisi, M.G. yönetimindeki 44 S 0960 plakalı işçi servisi ve E.E. yönetimindeki 44 EE 460 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte 32 kişi yaralandı. Yaralılardan 23'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 9 yaralı ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.

ETİKETLER: malatya haber malatya haberleri malatya kaza
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA