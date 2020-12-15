Zincir Marketlerin Hafta Sonu Kapanması Girişimi Başlatıldı…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, ulusal marketler zincirinde yer alan firmaların ilimizde hafta sonları kapanması çalışması başlattı.

Başkan Arslan bununla birlikte tüm halkımıza çağrıda bulunarak “İçinden geçtiğimiz bu günler tam da yerel esnafa sahip çıkılması gereken bir dönemdir. Küresel e-Ticaret ve dev market zincirlerinden alışveriş konforumuzu bir süreliğine erteleyip yada azaltıp mahallemiz ve sokağımızdaki yerel esnafımıza sahip çıkalım…” dedi.

ELAZIĞ HALKI KADİRŞİNASTIR…

Başkan Arslan konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bildiğiniz üzere tüm dünyada ülkemizin de içinde bulunduğu büyük bir salgın yaşıyoruz. Bu dönemde en çok etkilenen işletmelerin küçük ve orta ölçekli yerel esnaflar olduğu aşikardır. Esnaflarımız günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kalmış, çoğu zaman günlük giderlerini bile karşılamakta zorluk çekmişlerdir. Bu süreç maalesef devam etmektedir. İlimiz iş dünyasının bu zor günlerde talep ve beklentilerini ilgili bakanlıklar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla devletimizin zirvesine taşıdık. İş dünyamıza yönelik olarak KGF kefaletiyle KOSGEB Acil Destek Kredisi, TOBB Nefes Kredisi, Kısmi Çalışma Ödenekleri ve hükümetimiz tarafından birçok talebimiz üzerine destekler verildi. Tüm bu girişimler neticesinde piyasaya sürülen sıcak para miktarı yaklaşık 200 milyon lirayı geçmiştir. Esnafımız bir nebze olsun nefes aldı ama bu destekler yine de yeterli olmamıştır. Çünkü destek kapsamında olmayan sektörler ve desteklere müracaat etmesine rağmen çeşitli nedenlerle talebi karşılanmayan işletmelerimiz mevcuttur.

Sağlanan tüm bu desteklerle beraber işletmelerimizin ayakta kalabilmesi ve istihdamlarını koruyarak il ekonomisine değer katabilmeleri için tüm halkımızın yerel esnafımıza sahip çıkması çok değerli olacaktır. Küresel e-Ticaret ve dev market zincirlerinden alışveriş konforumuzdan bir süreliğine uzaklaşmamız veya azaltmamız çok önemlidir. Bu günlerde İlimizdeki yerel esnaflarımızdan alışverişlerimizi yaparak onların zor günlerde yaşadığı sıkıntıların önüne geçelim. Her zaman bizlerin yanında olan yeri geldiğinde veresiye defterini açan, “yoksa sonra verirsin” diyen, "gel bir bardak çayımı iç" diyerek muhabbetini esirgemeyen, cenazemizde, düğünümüzde yanımızda olan, mahalleyi, sokağı gözetleyen, çocuklarımızı kollayan esnafımıza sahip çıkma zamanıdır.

Elazığ halkı kadirşinastır. Bugüne kadar hem devletine hem de şehrine her daim desteğini vermiştir. Esnafımıza yerelde ne kadar çok sahip çıkarsak paramızın ilimizde kalmasını, yerelden ekonomiye destek verilmesini sağlamış oluruz.

Zincir Marketlerin Hafta Sonu Kapanması Girişimi Başlatıldı…

Başkan Arslan öte yandan yerel esnafın canlı tutulması ve mahalle içlerindeki küçük esnafların hafta da bir günde olsa iş yapma kapasitelerinin artırılması için önemli bir girişim başlattıklarını ifade etti.

Başkan Arslan; “Kısıtlama sürecinin yaşandığı bu günlerde hafta sonlarında ilimizdeki market zincirlerinin Pazar günü açılmaması için ilgili firmaların genel merkezlerine, bu talebimizi ilettik. İlimizin yaklaşık 70 marketi ile önemli bir markası olan MİS A.Ş. bu talebimizi uygun karşılamıştır. İnşallah diğer ulusal marketler zinciri içinde yer alan firmalar da bu talebimize olumlu karşılık verirlerse, Pazar günleri sadece yerel esnaflarımız açık kalacak ve işleri bir nebze de olsa artacaktır. BİM, ŞOK, CARREFOURSA, MİGROS, A-101 gibi firmaların genel merkezlerine talebimiz ulaştırılmıştır. Olumsuz bir cevap alınması halinde bu talebimizi Ticaret Bakanlığı ve TOBB nezdinde ısrarla takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.