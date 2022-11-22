Zeki ve Yiğitcan İstanbul’a götürülmedi   

TFF 3. Lig 1. Grubun 13. haftasında GP Şile Yıldızspor’la deplasmanda karşılaşacak olan ES Elazığspor, İstanbul’a gitti.

Entegre Solar Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 13. haftasında GP Şile Yıldızspor’la karşılaşacak. Çarşamba günü oynanacak maç için havayoluyla İstanbul’a giden bordo-beyazlı kafile, konakladığı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı. 12. haftada oynanan 1922 Konyaspor maçında sakatlanan ön libero Zeki Korkmaz ile uzun süredir formasına hasret kalan kaptan Yiğitcan Erdoğan sakatlıkları nedeniyle kafileye dahil edilmedi. Bordo-beyazların teknik direktör Cüneyt Biçer’in takdiriyle 18 kişilik GP Şile Yıldızspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

''Mesut Saray, Yüksel Kayaalp, Hakan Canbazoğlu, Yiğit Kafkasyalı, M. Ensar Çavuşoğlu, Recep Yurdakul, Hasan Ekici, Yağızcan Erdem, Cihan Canpolat, Selim Enes Özeren, Fırat Ergün, İzzet Topatar, Salih Polatdemir, Ahmet Ormanoğlu, Ömer Faruk Sezgin, Hakkı İsmet Şimşek, Emre Akgün ve Eray Berk Yıldız.''