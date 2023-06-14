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Giriş Tarihi : 14-06-2023 10:43

Zehrine aldırmadı boyundan büyük işe kalkıştı 

Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Altunayva köyünde yavru tilki, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zehirli engerek yılanı ağzıyla yakaladı.

Zehrine aldırmadı boyundan büyük işe kalkıştı 

Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Altunyuva köyünde, yavru tilki, vatandaşlar tarafından arazide görüldü. Vatandaşlar, küçük tilkinin zehirli engerek yılanı yakaladığını fark etti. Bir süre tilki ile yılanı takip eden vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Yavru tilki, bir süre sonra ağzındaki yılanla birlikte gözden kayboldu. 
 

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