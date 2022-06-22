‘Zamlar yansıtılmak zorunda kalındı’

Deva Partisi Elazığ il Başkanı Av. Mehmet Kangal, son yapılan ulaşıma ve ekmeğe yapılan zamlar esnaflar tarafından yansıtılmak zorunda kalındı dedi.

Başkan Kangal; Elazığ Fırıncılar Odası ve Şöförler Odası tarafindan alınan kararlar gereğince ekmek ve ulaşım ücretlerine, istenmese de iktidar zamları yansıtılmak zorunda kalındı. Bu zamlara iktidar zamları diyoruz çünkü gerçekten de tam da dillerinden düşürmedikleri gibi yerli ve milli zamlar nedeni ile, bugün ne yazık ki şehrimizdeki esnafımız da bu zamları fiyatlara yansıtmak zorunda kaldı. Yapılan bu zamlar dahi maliyetlerini kurtarmamasına rağmen, vatandaşımıza mahcup olarak böyle bir düzenlemeye gidildi.

Bu zamlar ne fırıncı esnafının un, maya, elektrik, kira, işçi maliyetleri gibi giderlerini karşılamaya yeter ne de minibüsçü esnafının akaryakıt giderlerine. Ancak diğer taraftan vatandaş nezdinde baktığımızda ise, üst üste gelen zamlarla birlikte artık kazançlarının hiçbir şeye yetmeyeceği kesin.

Basit bir hesapla dahi, 4 kişilik bir ailenin ayda tükettiği ekmeğe ortalama 1.000 TL gibi bir bütçe ayırmak zorunda kalacağı bu zamlarla birlikte, diğer gıda maddelerine nasıl ulaşacakları akıllarda soru işareti.

İktidarın yanlış politikaları nedeni ile üst üste gelen bu tür zamlar nedeni ile vatandaşlarımızın temel insan haklarından olan beslenme hakkından mahrum bırakılması, yakın bir gelecekte beraberinde ciddi sağlık problemlerini de gün yüzüne çıkarak olup, kötü yönetimin cebimize olduğu gibi sağlığımıza da etkileri telafisi güç olacaktır” dedi.