‘Zamlar esnafı mağdur ediyor’

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş son günlerde gelen zamlar esnafı mağdur ettiğini ifade ederek ülke ekonomisinin bacasız sanayisi olan esnafın mutlaka unutulmaması gerektiğini söyledi.

“ESNAFIMIZIN GELİRİ AZALIRKEN GİDERLERİ ARTIYOR”

Başkan Ulaş; “Son günlerde elektrik, doğalgaza ve akaryakıta gelen zamlar esnafımızı mağdur ediyor. Esnafımız, 2 yıldır zor günler geçiriyor. Yeni yılla birlikte gelen zam yağmuru mağdur olan esnafımızı daha da çok mağdur edecek. İlimizde yaşanan deprem ve pandemi sürecinde esnafımız aylarca iş yapamadı. Daha sonra dövizin yükselmesi ile ürünlerde fiyat artışları yaşandı ve ardından dövizin düşmesi ile fiyatlar yine düşmedi. Bizim esnafımız, hiçbir zaman fiyatları yükseltmez. Esnafımız günlük fiyat değişimlerinden yana değildir. Esnafımız, her zaman sabit fiyattan yanadır. Esnafımızın giderleri arasında yer alan elektrik, doğalgaza ve akaryakıta gelen zamlar esnafımızı gider kalemlerini daha çok yükseltecektir. Esnafımız kesinlikle desteklenmesi gerekmektedir”

“BAĞ-KUR PRİMLERİ ÇOK YÜKSELDİ”

Yeni yılla birlikte BAĞ-KUR primlerine yapılan zamla primler 1.500 TL’yi geçtiğini ifade eden Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, “Asgari ücrete yapılan zamla BAĞ-KUR primleri 1.500 TL’yi geçti. Bu miktarı çoğu esnafımız ödeyemez. Esnafımız zaten primlerini ödeyemiyoruz. Bu zamla esnafımız, BAĞ-KUR primlerini hiç ödeyemez. Devletimiz zor durumda olan esnafımıza destek olması gerekiyordu. BAĞ-KUR primleri bu yıl yükseltilmemesi gerekiyordu. Bizler gerekli girişimde bulunduk. Ama primler yine yükseltildi. Devletimiz, BAĞ-KUR primlerini ödemeyen esnafımıza destek olması gerekiyor. Primlere yapılan zam kesinlikle geri çekilmesi gerekiyor”

“ESNAFA FAİZSİZ CAN SUYU KREDİSİ VERİLMESİ GEREKİYOR”

Başkan Ulaş; “Devletimiz ilimizde yaşanan deprem sonrası esnafımıza verilen faizsiz kredilerin ödemelerini esnaflarımızın ve bizlerin talebi olmasına rağmen ertelemediler. Deprem sonrası pandemi nedeniyle esnafımız iş yapmadığı için bizler, kredi ödemelerini en az bir yıl ertelenmesini istedik ama taleplerimiz kayıtsız kaldı. Esnafımız çok zor günler geçiriyor. Devletimiz, esnafımıza faizsiz cansuyu kredi vermesi gerekiyor. Bizler bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz. Devletimiz, taleplerimize inşallah kayıtsız kalmaz. Esnafımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyoruz” dedi.