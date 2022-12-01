Zaman Başkan Arslan'ı da haklı çıkardı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'nin ardından Düzce'nin de afet bölgesi ilan edilmesi eski Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'nı da haklı çıkardı.

23 Kasım 2022 tarihinde Düzce'de 5,9 şiddetinde yaklaşık 17 saniye süren bir deprem meydana gelmiş ve 80 kişi yaralanmıştı. Çoğu binanın hasar aldığı depremde ölen olmaması yüreklere su serpti. Depremin ardından Ocak 2020 yılında Elazığ'da 6,8 şiddetinde meydana gelen depremde olduğu gibi devletin tüm kanadı Düzce'de vatandaşın yanında oldu.

Depremin üzerinden 7 gün geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Düzce'yi afet bölgesi ilan ediyoruz." Açıklamaları sonrası Ocak 2020'de Elazığ depreminde AK Partili Elazığ Milletvekilleri ve bazı bakanların kanunda afet bölgesi diye bir ibarenin olmadığını dile getirerek, Elazığ afet bölgesi ilan edilip bu kapsama alınması gerektiğini belirten bazı kesimlere tepki göstermiş, deyim yerindeyse bu kesimi cahillik, iş bilmezlikle itham etmişlerdi.

BAŞKAN ASİLHAN ARSLAN'DAN SONRA VEKİL GÜRSEL EROL'DA HAKLI ÇIKTI

Ocak 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası dönemin Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan özellikle Elazığ afet bölgesi ilan edilmeli, afet bölgesine sağlanan imkanlardan Elazığ'da payını almalı, Elazığ afet bölgesi ilan edilirse veya böyle bir yasa çıkarılırsa Elazığ'ın ekonomik anlamda ciddi rahatlayabileceğini defalarca dile getirerek bugün bir kez daha haklı olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ispat etmiş oldu. CHP'li vekil Gürsel Erol'da o dönem çoğu platformda böyle bir kanunun olduğunu, yoksa bile iktidarın böyle bir kanun çıkarması gerektiğini söyleyerek iktidar kanadını Elazığ'a karşı duyarlı olmaları noktasında uyarmıştı.

BAŞKAN ARSLAN'A O DÖNEM TAVIRLAR ALINMIŞTI

Dönemin Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan şehrin menfaatleri doğrultusunda hareket ederek yaşanan deprem sonrası Elazığ afet bölgesi ilan edilsin açıklamaları sonrasında AK Partili milletvekilleri, Elazığ Belediye Başkanı, 5 Şubat 2020 tarihinde Elazığ'ın yerel bir televizyonuna konuk olarak Başkan Arslan'ı adeta yerden yere vurulmuş, istenmeyen, iş bilmez, kanunlardan bihaber yaşayan bir kişi olarak ilan edilmişti. Ancak bugün gelinen nokta Arslan'ı bir kez daha haklı çıkardı.

BAŞKAN ARSLAN'I TOPA TUTTULAR, ŞİMDİ NE DİYECEKLER KAMUOYU MERAK EDİYOR

Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası Elazığ afet bölgesi ilan edilmeli diyerek, kanun kapsamını detaylı olarak kamuoyu ile paylaşan dönemin Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'ı Elazığ'ın siyasileri topa tutmuş, afet bölgesi ilan edilsin diye bir kavramın olmadığını söyleyerek, böyle bir kavramı ortaya atan kişiyede cevap verme gereği bile duymadım diyen AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, diğer vekiller ve Belediye Başkanının ne diyecekleri ise kamuoyu tarafından merak konusu oldu.