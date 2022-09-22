Zafer Kiraz’la diksiyon eğitimi Elazığ’da

Yıllardır TRT ekranlarından severek takip edilen Türkiye’nin en iyi haber spikerlerinden Zafer Kiraz, Diksiyon, Beden Dili ve Etkili İletişim eğitimleri için Elazığ’a geliyor.

İki gün süreyle Elazığ’da kalacak olan Zafer Kiraz, 22 – 23 Ekim 2022 tarihleri arasında Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki eğitimlere katılarak deneyimlerini paylaşacak.

Detay Medya tarafından organize edilen eğitim programı sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleşecek. Detay Medya İmtiyaz Sahibi Gülşah Altaş, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Uzun yıllardır TRT ekranlarında büyük bir beğeni ile takip ettiğimiz alanında uzman isimlerden Zafer Kiraz, Elazığlılarla buluşacak. ‘Diksiyon, Beden Dili ve Etkili İletişim’ konulu eğitim programı 22 – 23 Ekim tarihleri arasında Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olup, eğitim sonrasında katılımcılara sertifika sunulacak.”

Eğitimlere katılmak isteyenlerin 0536 220 06 13 numaralı hatla iletişime geçmelerinin yeterli olacağını kaydeden Altaş, sınırlı sayıda kontenjan için kayıtların devam ettiğini sözlerine ekledi.