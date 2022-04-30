Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim  

Elazığ’da Ramazan Bayramı öncesi zabıta ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Elazığ Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için bayrama sayılı günler kala gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bu çerçevede Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde Kapalı Çarşı başta olmak üzere şekerleme, pasta, kadayıf, yiyecek ve içecek üretimi yapan ve satan işletmeleri tek tek gezerek denetim gerçekleştirdi. Satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihleri, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gıdaların gramaj, ambalaj durumu, saklama koşulları ve fiyat listesi kontrol edildi. Ekipler ayrıca iş yerlerinin ruhsat ve belgelerini de kontrolden geçirdi.

Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimlerde, işletme sahiplerine gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sofralarımıza gelen ürünlerin temiz ve steril ortamlarda üretilmesi ve gerekli saklama koşullarının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen gıda denetimleri özellikle bayram haftası boyunca sık sık yapılacaktır" denildi.