Zabıta denetimleri devam ediyor

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan denetimlerin aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından kafelerde denetim gerçekleştirilerek hijyen, ruhsat ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi.

Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Nihat Bozkurt ile birlikte kafelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde iş yerleri, genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konularda inceleme yaptı.Denetimde eksikleri bulunan iş yerlerine resmi uyarı yapıldı.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların huzuru için zabıta ekiplerinin etkin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü bildiren Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada eksikleri bulunan iş yerlerine gerekli uyarı ve cezai müeyyidelerin uygulandığını da kaydetti.