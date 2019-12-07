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Giriş Tarihi : 07-12-2019 23:52

Zabıt katibi traktör kazasında öldü

Elazığ'da traktör kazası.

Zabıt katibi traktör kazasında öldü

Elazığ'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi.  Kaza, Ağın ilçesine bağlı Bahadırlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Nuri Koçoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, bölgede etkili olan yağıştan dolayı çamurlaşan yoldan çıktı. Yoldan çıkan traktör, devrilerek tarlaya uçtu. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken hayatını kaybeden Koçoğlu’nun Elazığ Adliyesi’nde zabıt katibi olduğu hafta sonu nedeniyle ailesinin yanına gittiği öğrenildi.

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