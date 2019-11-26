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Asayiş
Giriş Tarihi : 26-11-2019 20:00

Yüzme havuzu hırsızı yakalandı 

Elazığ'da bulunan olimpik yüzme havuzundaki kıyafet dolaplarını soyan şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin daha öncede aynı yerde 6 kez hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. 

Yüzme havuzu hırsızı yakalandı 

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Abdullah Paşa Mahallesi'nde bulunan Olimpik yüzme havuzunda bulunan soyunma kabinlerinin içindeki kilitli dolaplar açılarak hırsızlık meydana geldi. Bunun üzerine durum polise bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı çalışmada dolaptan 2 adet cep telefonunu çalan şüphelinin B.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyete götürülen şüphelinin havuzdan daha önce 6 kez aynı yöntemle hırsızlık yaptığı, 3 adet cep telefonu, 1 adet kol saati ve bir miktar para çaldığı ortaya çıktı. Şüpheli B.Y.  emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aynı konu hakkında B.Y. ile hareket eden 1 şahsın daha yakalanıp hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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