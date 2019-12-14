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Giriş Tarihi : 14-12-2019 15:52

Yüzlerini sakladılar ama kurtulamadı 

Camı kırıp 20 bin TL değerinde cep telefonlarını çaldılar.

Yüzlerini sakladılar ama kurtulamadı 

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir iş yerinden 20 bin TL değerinde cep telefonlarını camı kırıp çalan 3 şüpheli yüzlerini kapatmasına rağmen güvenlik kameralarından yola çıkılarak yapılan araştırma ile yakalanıp tutuklandı.

Olay, bir hafta önce ilçeye bağlı Çarşıbaşı Mahallesi Cami Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzlerini kıyafet ve elleriyle kapatan 3 şüpheli telefon satışı yapan bir işyerinin camını kaldırım taşı ile kırıp 20 bin TL değerinde 19 adet cep telefonu çaldı. Şüpheliler, hırsızlık olayının ardından kayıplara karıştı. Polisin devriye sırasında fark ettiği olay sonrası  durum iş yeri sahibi Emrah Öztürk’e bildirildi. Daha sonra Elazığ İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını toplayan ekipler, yüzlerini el, kapşon ve boyunlukla kapatan 3 şüphelinin eşkal bilgilerinden yola çıkarak  kimliklerinin S.D., İ.D. ve A.Ö. olduğunu tespit etti. 3 şüpheli de düzenlenen operasyonla Elazığ’da yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden A.Ö. işlediği başka bir suçtan sevk edildiği Elazığ Adliyesi’nde, S.D. ile İ.D. ise Kovancılar Adliyesinde  çıkarıldıkları mahkemece hırsızlıktan tutuklandı.

Öte yandan, hırsızların iş yerinin camını kaldırım taşını defalarca atarak kırdığı anlar ile yüzlerini gizlemeleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın bir hafta önce yaşandığını aktaran iş yeri sahibi Emrah Öztürk, şüphelilerin yakalandığını, ancak telefonlarını ele geçip geçmediği ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmadığını aktardı. Emniyet güçlerine güvendiğini belirten Öztürk, 20 bin TL zararı olduğunu söyledi.    

ETİKETLER: kovancılar kovancılar haberleri kovancılar hırsızlık
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