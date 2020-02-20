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Giriş Tarihi : 20-02-2020 19:45

Yüzlerce uyuşturucu hap ile yakalandı

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada bin 893 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve  kokainle yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Yüzlerce uyuşturucu hap ile yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde satan şüpheli H.D. tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin  evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bin 893 adet uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 5 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli operasyonda gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyette uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesi alınan şüpheli H.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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