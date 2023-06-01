Yüzde 90 oranında tamamlandı   

Elazığ Belediyesi tarafından "Hamam Müzesi" olarak Harput turizmine kazandırılacak olan Tarihi Hoca Hasan Hamamının restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Harput’un tarihi ve kültürel birikimini hak ettiği değere kavuşturmak ve kültür turizmine kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Göreve geldiği günden beri Harput’a özel ilgi gösteren ve birçok projeyi kısa sürede hayata geçiren Başkan Şerifoğulları, yaşayan şehir Harput hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında Harput turizmine katkı sunmak amacıyla bir müzeyi daha vatandaşların ziyaretine sunacak. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Harput’un girişinde bulunan yüksek ve görkemli kubbesiyle dikkat çeken 1632-1634 yılları arasında inşa edilen tarihi Hoca Hasan Hamamında yürüttüğü restorasyon çalışmalarını yüzde 90 oranında tamamladı. Hamamın iç tasarımına yönelik teşhir ve tefrişat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi hamam çevresindeki 44 dönümlük alanda kısa süre içerisinde yeşil alan düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Alan, yeşil dokusu, kameriyeleri ve seyir terasıyla Harput’un cazibe noktalarından biri olacak.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın seçim vaatleri arasında yer alan “Müzeler Şehri Elazığ” Projesi çerçevesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Hoca Hasan Hamamı, peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hamam Müzesi olarak Harput turizmine kazandırılacak. Önümüzdeki günlerde peyzaj çalışmalarının tamamlanması planlanan hamam çevresinde yapılan oturma yerleri, kameriyeler ve seyir terası ile birlikte Elazığlı vatandaşların aileleriyle birlikte gidebileceği yeni bir dinlenme alanı haline gelecek.

''KISA SÜRE SONRA BU YAPIYI HARPUT’UMUZA KAZANDIRACAĞIZ”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Göreve geldiğimiz günden itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Harput’umuzun hem sahip olduğu tarihi mirası gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmak hem de Harput’umuza yeni değerler kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elazığ Belediyesi olarak Harput’umuza kazandırdığımız Harput Balakgazi Parkı Cam Seyir Terası, Basın Müzesi, Musiki Müzesi, Harput Konukevi gibi kıymetli projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Projelerimiz hemşehrilerimizden olduğu kadar şehir dışından gelen konuklarımız tarafından da yoğun ilgi görüyor. Müzeler Şehri Elazığ Projemiz kapsamında Basın Müzesi ve Musiki Müzemizi vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Restorasyon çalışmalarında sona geldiğimiz Hoca Hasan Hamamını da Hamam Müzesi olarak Harput turizmine kazandıracağız. Peyzaj çalışmalarının tamamlanması ile hemşehrilerimiz aileleriyle birlikte geleceği yeni bir dinlenme ve gezme alanına kavuşmuş olacak. Kısa süre sonra bu yapıyı Harput’umuza kazandıracağız’’ dedi.