Elazığ'da 272 okulda anaokul ve ilkokulda 13 bin 765 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yüz yüze eğitim başladı. Kentte bulunan 518 eğitim kurumundan 187 ilkokulda 8 bin 765 birinci sınıf öğrencisi, 85 anaokulunda ise 5 bin anaokulu öğrencisi olmak üzere toplam 272 okulda 13 bin 765 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Musa Yılmaz İlkokulu ile Şahinkaya İlkokulunu da bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Temel Eğitim Şube Müdürü Orhan Seven ile birlikte ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Gürtürk, okullarda yapılan hazırlıkları yerinde incelerken, öğrencilerle de sosyal mesafeli etkinliğe katıldı.

Yüz yüze eğitim verecek olan okullarda öğrencilerin sağlığı için yapılması gereken tüm çalışmaların yerine getirildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk,"Hijyen ve temizlik konusunda tüm tedbirler alınmıştır. Tüm okullarımıza ihtiyaç duyulması halinde kullanmaları için ateş ölçer cihazı, temizlik ve dezenfektan için malzemesi ve öğrencilerimiz için maske gönderilmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeni ile çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbir alınmıştır. Hem öğretmenlerimize hem de servis şoförlerine gerekli tüm eğitimler verilmiştir. Bu süreci el birliğiyle hiçbir sıkıntı yaşamadan güven içerisinde geçirebilmemiz için değerli velilerimizden de hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Yüz yüze eğitimde 2+5 kuralı ile öğrencilerin eğitimlerini almalarını sağlayacaklarına değinen Gürtürk," Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerimiz bu haftaki uyum eğitiminden sonra önümüzdeki hafta haftanın sadece 2 günü okula gidecek, geri kalan 5 günde de ailede, yakın çevrede veya servis şoföründe belirti olup olmadığı gözlemlenecek. Bu karar bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınarak çocuklarımız için risk en az asgari seviyeye düşürülmüştür. Öğrencilerimizin eğitim görecekleri bu süreçte velilerimizin yardım ve katkılarını da bekliyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın sağlığı için hiçbir velimizi okullarımıza almayacağız. Bu konuda velilerimiz de bizlere yardımcı olursa süreci çok iyi yönetebiliriz" ifadelerini kullandı.