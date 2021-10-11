Yurtlarda 5 bin 828 öğrenci barınıyor  

Elazığ’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 9 bin 97 kapasiteli 7 yurtta 5 bin 828 öğrencinin yerleştirildiği bildirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğe bağlı 4’ü kız olmak üzere 7 yurdun bulunduğu bu yurtların da kapasitesinin 9 bin 97 olduğu belirtildi. Açıklamada, "2021-2022 öğretim yılında yurt başvurusu hakkı bulunan 5 bin 960 öğrenci yurtlarımıza barınma müracaatı yapmış olup bugün itibariyle 5 bin 828 öğrenci yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Başvuru yapan 2 bin 984 kız öğrencimizin yüzde 100'ü yerleştirilmiş, yine yurt başvurusu yapan erkek 2 bin 976 öğrencimizin 2 bin 844'ü yerleştirilerek 132 öğrenci yedek mevcudunun ekim ayı içerisinde yerleştirilmesi planlanmaktadır. Erkek öğrenci yerleştirme oranımız yüzde 95'tir. Ek yerleştirme, özel yetenek, yatay-dikey geçiş ve uluslararası öğrencilerin başvuru ve yerleştirme süreci devam etmektedir. Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin kaydı sistem tarafından otomatik olarak siliniyor. Sınıf tekrarı yapmış veya herhangi bir sebeple yurt başvurusunu yapmamış öğrencilerimize ekim ayı sonu veya kasım ayı başında yeniden yurt başvuru hakkı tanınacağı planlanmaktadır" denildi.