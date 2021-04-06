Yurtbaşı’na modern belediye binası

Göreve geldiği günden itibaren belde sakinlerinin gönlünde taht kuran Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, bir büyük projeyi daha hayata geçiriyor.

Yıllardır kullanılan ve ihtiyaca cevap vermeyen belediye binası modern bir şekilde yeniden inşa edilecek.Mimarisi ve modern yapısı ile yeni hizmet binası 1.875 m² kapalı alan üzerine 3 kat inşa edilecek. Şehrin en güzel hizmet binalarından biri olacak olan Yurtbaşı Belediyesi hizmet binası kısa sürede belde sakinlerinin hizmetine sunulacak.

BAŞKAN YILMAZ ‘YENİ HİZMET BİNAMIZ HAYIRLI OLSUN’

Belde sakinlerinin mutluluğu adına ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini belirten Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bugüne beldemizin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirdik. Beldemizin yollarının asfaltını kısa sürede yaparak modern bir belde görünümüne kavuşturduk. Şimdi de büyük bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Belediye hizmet binamızı modern bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü belediye toplantı salonunda yeni binamızın ihalesini gerçekleştireceğiz. Şimdiden yeni hizmet binamızın belde sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum”dedi.