Yurtbaşı Belediyesi’nden İftar 

Yurtbaşı Belediyesi tarafından belde sakinlerinin onuruna iftar programı düzenlendi.

Şehitler Anıtı’nda düzenlenen iftar programına AK Parti MKYK üyesi 25. Dönem Bingöl Milletvekili Şebnem Koçakelçi, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile Yurtbaşı Belde sakinleri katıldı.

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında düzenledikleri iftar programına katılım sağlayan belde sakinlerine teşekkür ederek açıklamasında şunları söyledi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayında belde sakinlerimizle güzel bir programda bir araya geldik. İftarımızı birlikte açarak paylaşmanın esas olduğu bu güzel ayda birliktelik mesajı verdik. Programımıza katılım sağlayan MKYK üyemiz Şebnem Koçakelçi, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile Yurtbaşı Belde sakinlerimize teşekkür ediyor, şimdiden yaklaşmakta olan Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum.”