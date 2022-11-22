Yurtbaşı Belediyesi Hizmet Binası açılıyor

Göreve geldiği günden bugüne Yurtbaşı Beldesi’ne değer katan çalışmalara imza atan Başkan Yasin Yılmaz, söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda hizmete sunulan belediye hizmet binasının resmi açılışı gerçekleşecek.

Yıllardır belde halkına hizmet sunan belediye binasının ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle yeni ve modern bir hizmet binası inşa ettiklerini kaydeden Başkan Yasin Yılmaz, 25 Kasım Cuma günü saat 14’te gerçekleşecek olan açılışa belde sakinleriyle Elazığlıları davet etti.

MODERN HİZMET BİNASI KAZANDIRILDI

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, beldeye güzel ve modern bir belediye binası kazandırdıklarını belirterek, açıklamasında şunları söyledi:“Yıllardır belde halkına hizmet sunan belediye hizmet binamızın ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle güzel beldemiz Yurtbaşı’na modern bir bina kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üç katlı hizmet binasında her ayrıntıyı düşündük. Tüm birimlerimizin bir arada olduğu belediye hizmet binamız estetik görünümüyle beldemize çok yakıştı. Aynı zamanda hizmet binamızın arkasında yer alan garajımızda hizmete sunularak, tüm makine parkımız aynı yerde konuşlandı.”

AÇILIŞA TÜM HEMŞERİLERİMİZ DAVETLİDİR

Beldeye modern bir hizmet binası kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yasin Yılmaz, 25 Kasım Cuma günü saat 14’te gerçekleşecek açılışa Elazığlıların davetli olduğunu belirterek, bundan sonra da aynı azim ve heyecanla çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.