‘Yurtbaşı Beldemize çok yakışacak’

Şehrin her geçen gün gelişen ve değişen beldesi Yurtbaşı’nda belediye hizmetleri göz dolduruyor.

Göreve geldiği günden bugüne belde sakinlerinin mutluluğunu esas alan çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, bir güzel projeyi daha hayata geçiriyor. Belde sakinlerine hizmet edecek olan yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Alay Komutanı Alb. Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, ETSO Başkanı Asilhan Arslan, Belde Belediye Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN YILMAZ ‘ESTETİK VE MODERN BİR BİNA İNŞA EDECEĞİZ’

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, beldenin çehresine yakışacak olan hizmet binasını kısa sürede tamamlayacaklarını kaydetti. Başkan Yılmaz, bin 875 metrekarelik alana inşa edilecek ve 3 kat olarak tasarlanan binanın kısa sürede belde sakinlerine hizmet edeceğini söyledi. Yılmaz, belediye hizmetlerini yaparken insan odaklı hareket ettiklerini ve gönül belediyeciliğinin tüm gereksinimlerini yerine getirdiklerinin altını çizdi.

YURTBAŞI GELİŞİYOR, GÜZELLEŞİYOR

Yurtbaşı’nın modern bir belde konumunda olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Göreve geldiğimiz günden bugüne 20 km kilitli parke, 5 km asfalt serim çalışmalarını gerçekleştirdik. Yol medeniyettir diyerek tüm mahallelerimizde asfalt çalışmalarını süratle sürdürdük. Yine beldemize parklar, yeşil alanlar kazandırarak, belde sakinlerimizin rahat bir nefes almasını sağladık.

Beldemizin Organize Sanayi Bölgesi’nden giriş güzergahının asfaltını tamamlayarak, orta refüj aydınlatma çalışmalarını bitirdik. Yine beldemizde aydınlatma direklerini monte ederek akşamları güzel bir görünüm sağladık. Tabi bütün bu hizmetleri yaparken beldemiz sakinlerinin mutluluğunu kendimize şiar edindik. Bugün Yurtbaşı Beldesine farklı bir gözle baktığınız zaman birçok hizmetin yapıldığını göreceksiniz.”

SAAT KULESİ ÇOK YAKIŞTI

Beldenin merkez kavşaklarından birine inşa edilen Saat Kulesi’nin çok beğenildiğini ifade eden Başkan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti. “Bugün Yurtbaşı Beldemizin tüm mahallelerinde ayrı ayrı bir hizmeti belde sakinlerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Saat Kulesi ve belde giriş kapıları vatandaşlarımızın beğenisini kazandı. Yine parklarımızda çocuklarımızın uğrak yerleri arasında oldu. Bugünden sonra da aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

BAŞKAN YILDIRIM ‘YASİN BAŞKANA GÜVENİYORUZ’

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, temel atma töreninin hayırlı olmasını dileyerek açıklamasında şunları söyledi:

“Yurtbaşı Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Bizler belediye başkanlarımıza güveniyor ve inanıyoruz. Kendilerinin ilçe ve beldelerinde hemşehrilerimizin mutluluğunu esas alan gayretli çalışmaları ortada. Öyle ümit ediyorum ki Yurtbaşı Belde sakinlerimiz de bu güzel hizmetlerden oldukça memnun. Bu güzel projeyi Yurtbaşı’na kazandıran Yasin Yılmaz ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI ‘AK PARTİLİ BELEDİYELER ÇALIŞIYOR’

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise açıklamasında şunları belirtti: “Bugün Elazığ merkez ve diğer ilçe ve beldelerimizde AK Parti’li belediyelerimiz gönül belediyeciliği yapmakta. Hemşehrilerimizin her türlü dertleriyle dertlenen belediye başkanlarımız 7/24 vatandaşımızın mutluluğu için çaba sarf ediyor. Bugün burada Yurtbaşı Belediyesi yeni hizmet binasının temelini atıyoruz. Bu güzel hizmet binasının tüm belde halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

VALİ YIRIK ‘HAYIRLI OLSUN’

Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Yurtbaşı Belediye hizmet binasının tüm belde sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Elbette belediye başkanımız bu güzel beldemize değer katacak projelere imza atmakta. Bugünde oldukça güzel bir projenin temelini hep birlikte atıyoruz. Yeni belediye hizmet binasında hayırlı hizmetlerin yapılacağı düşüncesi ile tüm belde sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

ŞEHİTLER ANITI AÇILDI

Yurtbaşı Belediye hizmet binası temel atma töreni sonrasında beldenin merkezinde inşa edilen Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Törene il protokolü katılarak dualarla anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, elim bir kaza sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korg. Osman Erbaş ve silah arkadaşlarının anısına inşa edilen Şehitler Anıtı’nın hayırlı olmasını dileyerek, tüm şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatıldığını sözlerine ekledi.