‘Yurtbaşı beldemiz her geçen gün gelişiyor’

Göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmalarla Yurtbaşı Belde sakinlerinin takdirini kazanan Başkan Yasin Yılmaz, beldenin görünümüne renk katmayı sürdürüyor.

Yurtbaşı genelinde belediye çalışmaları aralıksız devam ederken, Organize Sanayi Bölgesi yolunda yürüyüş yolları, kaldırım ve belde girişinde kavşak çalışmaları hızla ilerliyor.

BELDEMİZ İLÇE GÖRÜNÜMÜNDE

Geçtiğimiz aylarda belediye hizmet binasını modern bir şekilde inşa ederek belde sakinlerinin hizmetine sunduklarını kaydeden Başkan Yasin Yılmaz, Yurtbaşı Beldesi’nin ilçe görünümüne kavuştuğunu ifade etti. Belediyeciliğin tüm gereksinimlerini yerine getirdiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından beldeye bir adet Amatör Futbol Sahası ile iki adette semt sahası kazandırıldığını söyledi.

YOL MEDENİYETTİR

Yurtbaşı Belediyesi olarak belde genelinde asfaltsız cadde ve sokağın kalmayacağını hedeflediklerini kaydeden Başkan Yılmaz, yaz sezonunda birçok mahallede asfalt serim çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Belde sakinlerinin modern yollarda seyretmeleri adına belediye imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, kendilerine her konuda destek sunan belde sakinlerine teşekkür etti. Organize Sanayi Bölgesi yolundan belde girişine kadar kaldırım ve tretuar çalışmalarında sona geldiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, döner kavşak uygulamasının da tamamlanmak üzere olduğunun altını çizdi. Opet Kavşağından Yurtbaşı Belde girişine kadar olan güzergahta sıcak asfalt seriminin de yapılacağını ifade eden Başkan Yılmaz, yol medeniyettir düsturuyla hareket ettiklerini söyledi.

DURMADAN, YILMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Belde halkına hizmet etmekten onur duyduklarını belirten Başkan Yasin Yılmaz, belediye olarak kesintisiz hizmet sunduklarını söyledi. Yurtbaşı Belediyesi’nin 7/24 belde sakinleri için çalıştığını vurgulayan Yılmaz, durmadan yılmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.