‘Yurtbaşı Beldemiz gelişiyor’

Şehrin her geçen gün gelişen ve değişen beldesi Yurtbaşı’nda belediye hizmetleri göz dolduruyor.

Göreve geldiği günden bugüne belde sakinlerinin mutluluğunu esas alan çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, yaz aylarını fırsata çevirdiklerini belirterek, hizmetlerin artarak devam ettiğini söyledi.

Yurtbaşı Belde sakinlerinin mutluluğu için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, beldenin tüm mahallelerinde belediye hizmetlerinin olduğunu belirtti.

HİZMET BİNASI

Yurtbaşı Belediye hizmet binası inşa çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Yılmaz, belde sakinlerine layık modern belediye binasının kısa sürede tamamlanacağını ve vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

SONDAJ KUYULARI

Beldenin muhtelif mahallelerinde vurulan sondaj kuyuları sayesinde su sorunu olmadığını belirten Başkan Yılmaz, amaçlarının vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek olduğunu sözlerine ekledi.

BELDE GİRİŞİNDE HUMMALI ÇALIŞMA

Yurtbaşı Belde girişinde bulunan Bahçelievler Mahallesi’nde oldukça güzel peyzaj çalışmalarının yapıldığını kaydeden Başkan Yılmaz, beldenin girişine renk katacak çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

HİPODROM YOLU RENGÂRENK

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, Hipodrom yolunda güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, gece aydınlatma direklerinin ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

YENİ OTOBÜS HAYIRLI OLSUN

Belediye Başkanlığı döneminde Yurtbaşı Belediyesi araç parkının daha çok güçlendiğini belirten Başkan Yılmaz, yeni aldıkları otobüsün belde sakinlerine hayırlı olmasını temenni etti. Bundan sonra da ihtiyaç halinde yeni araçların makine parkına dahil edileceğini belirten Yılmaz, tek hedeflerinin vatandaş memnuniyeti olduğunu kaydetti.

BAŞKAN YILMAZ ‘DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ’

Beldenin görünümüne her geçen gün yenilikler katmak adına daha çok çalışacaklarını belirten Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, açıklamasında şunları söyledi:

“Beldemiz her geçen gün gelişen ve değişen yapısıyla adeta bir ilçe konumunda. Belediye hizmetlerimiz yaz aylarında artarak devam ediyor. Bugün beldemizin girişinden çıkışına kadar belediyemiz hizmetleri belde sakinlerimizin takdirini kazanmakta. Bizlerin tek amacı beldemizin görünümüne yeni yeni güzellikler katmaktır. Bu kapsamda tüm personelimizin canhıraş bir mücadelesi bulunmakta. Bu duygu ve düşüncelerle hizmetlerimizde bizlerin yanında yer alan tüm belde sakinlerimize teşekkür ediyor, bundan sonra da aynı azim ve heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.”