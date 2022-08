‘Yüksek maliyetler sürücüleri kalitesiz malzemeye sevk ediyor’

Otomobil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı ve İYİ Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan, son dönemlerde yaşanan ölümlü trafik kazalarının sebebine dikkat çekti…

İYİ Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı ve iş insanı Yüksel Ercan, otomobil sektöründeki yüksek maliyetlerin araç sahiplerini kalitesiz ürün almaya zorladığını, bu durumun da sürüş kalitesini azalttığını ve kazalara sebebiyet verdiği söyledi.

Ercan yaptığı açıklamada, enflasyon ve dövizdeki yüksek artışın her sektörde olduğu gibi otomobil ve yan sektörlerine de yüksek maliyet olarak yansıdığına dikkat çekti. Otomobil parçalarının son bir yılda hızla yükseldiğini, iki ve üç katına çıktığını vurgulayan Ercan, bu nedenle araç sahiplerin kalitesiz ürün almaya sevk ettiğini kaydetti.

“SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI MUAYENE ETTİRMEKTEN KAÇINIR OLDU”

Araçlara monte edilen ucuz yan ürünlerin sürüş kalitesini düşürdüğünü ve kazalara neden olduğunu vurgulayan Ercan, “Trafik kazalarında kural ihlali, sürücü hataları her ne kadar ön plana çıksa da dikkatlerden kaçan önemli bir nedeni vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Araçlarda yaşanabilecek en küçük bir hata büyük kazalara hatta can kaybı ve yaralanmalara neden olmaktadır. Bu açıdan araçlarda kullanılan malzemelerin kalitesi çok önemlidir. Motor, fren, lastik, akü, akaryakıt gibi bir çok ürün aracın sağlıklı seyir yapmasını sağlar. Bu nedenle araçların her yıl bakımdan geçmesi gereklidir. Orijinal, kaliteli parçaların araçlarda kullanılması kaçınılmazdır. Ancak ne yazık ki ülkemizde yaşanan ekonomik problemler her sektörde olduğu gibi otomobil sektörünü de olumsuz etkiledi. Otomobil fiyatlarında yaşanan yüksek artış, yan ürünlerde de kendini hissettiriyor. Yaşanan ekonomik problemler ve otomobil parçalarında yaşanan artışlar vatandaşı zorluyor. Sürücüler araçlarına kaliteli ürün alamıyor. Ucuz ve kalitesiz ürünlere yöneliyor. Bu da araçları dolayısıyla canımızı riske atıyor. Sektörde faaliyet gösteren bir iş insanı olarak örnek verecek olursak; araçların en önemli parçalarından biri lastiklerdir. Sürüş güvenliği açısından lastikler hayati önem taşır. Lastiklerde yaşanacak en küçük bir problem büyük kazalara neden olmaktadır. Bu nedenle her şeyden önce araçlarımıza kaliteli lastik takmaya önem vermeliyiz. Ancak lastik fiyatları ne yazık ki son aylarda arttı. Sürücüler araçlarına uzun ömürlü lastik almakta zorlanıyor. Bu nedenle kalitesiz ürünlere yöneliyor. Araçlara takılan kalitesiz bir lastik kısa zamanda aşınır, yol temasını kaybeder, fren tutma kaabiliyetini yitirir. Bu da aracı çok büyük bir felakete sürükler. Bu konuya ehemmiyet vermemiz gerekiyor.” Dedi.

“HÜKÜMET BİRAN ÖNCE ÖNLEM ALMALI”

Ekonomik krizin yaşattığı sorunların her geçen gün arttığına dikkat çeken Yüksel Ercan, Hükümetin biran önce radikal kararlar alarak kazaların önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

Ercan, şu ifadelere yer verdi: “Son zamanlarda art arda büyük kazaların artması herkesin üzüntüsüne sebep olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Ekonomik krizin tavan yaptığı ülkemizde özellikle araçlarımızın bakım esnasında kalitesiz ürünlerin kullanılması, yedek parçaların tedariğinde aksaklıklar oluşması, artan bakım maliyetleri, bu gibi büyük kazalara sebebiyet vermektedir. İthal yedek parça tedariğinde yaşanan problemler var. Mesela lojistik bunun başında geliyor bu da yedek parçaların aylarca gecikmesine sebep olurken vatandaşın ucuz yedek parçaya sevketmesine neden oluyor. Hafif ticari, ticari, otobüs, kamyon gibi araçlarda yüksek bakım maliyetleri nedeniyle kaza olasılığını artırmakta, bu da ölümlü kazalara sebebiyet vermektedir. Devleti yöneten hükümetin, biran önce alınacak radikal kararlarla bu gibi vatandaşlarımızı üzen kazaların önüne geçilebilir.” Şeklinde konuştu.

“KAZA YAPAN ARAÇLAR İNCELENMELİ”

Gazi Antep’te yolcu otobüsünün, Mardin’de ise tırların neden olduğu 36 vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazalarının teknik açıdan da incelenmesi gerektiğini ifade eden Yüksel Ercan, “Bu tür kazaların sebebinin her yönüyle değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle de araçların lastiklerinin detaylı incelenmesi gerekiyor. Bu kazalarda lastik problemi yaşandığını da düşünüyorum. Bunun dışında ilimizde ve ülkemizin bir çok bölgesinde hemen her gün trafik kazası yaşandığını öğreniyoruz. Maalesef trafik kazalarında çok yüksek bir artış olduğu görülüyor. Bunun sebeplerinden birinin bahsettiğimiz nedenler olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan gerekli önemlerin alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.