Yüklenici firma 'alacakların ödenmediği' iddiasını yalanladı  

Elazığ Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanının yapımında çalışan taşeron firma ve çalışanların alacaklarını alamadığı iddiası, yüklenici firma tarafından yalanlandı.

Elazığ Belediyesi tarafından kent merkezine yapılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanının yapımında çalışan taşeron firmanın sahibi ve çalışanları yaklaşık 10 milyon lirayı bulan alacaklarının verilmediği iddiasıyla önceki gün meydanda eylem yapmıştı. Eylemin ardından taşeron firmaya işi veren Murat Özcan İnşaat Enerji Sanayi Ticaret AŞ yetkilileri açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, ''Elazığ Belediye Başkanlığına ait Elazığ Kent Meydanı Yeraltı Otoparkı ve meydan düzenlemesi yapım işi ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı meydan düzenlemesi ve yer altı otoparkı yapım işi şirketimizin yüklenimi altında devam etmektedir. Anılan işler çerçevesinde yer alan bazalt kaplama işleri, sap betonları ve ince yapı inşaat işlerinin yapımı için şirketimiz ile Amaç Group İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi arasında alt yüklenici sözleşmeleri imzalanmıştır. Şirketimiz, taşeron şirketi ile imzaladığı sözleşmede yer alan bütün vecibelerini bugüne kadar eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Ayrıca kayıtlarımıza göre şirketçe tarafımıza düzenlenen fatura bedellerinin üzerinde bir ödeme kendilerine yapılmıştır. Bu husus her iki şirketin kayıtlarında mevcuttur. Bunun dışında günün koşulları gözetilerek şirketimiz tarafından taşeron şirket menfaatine olacak şekilde sözleşme hükümlerinde düzenlemeler de yapılmıştır. Ancak buna rağmen taşeron şirket yetkilileri şirketimizi ve belediyemizi zor durumda bırakacak şekilde, alacaklarının ödenmediğini iddia ederek basınımızı ve Elazığ kamuoyunu yanıltacak şekilde açıklamalar yapmışlardır. Amaç Group Şirketi tarafından yapılan açıklamalar hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimiz bütün faaliyetlerini yasalar çerçevesinde ve ilgili kişilerin hak ve hukukunu gözeterek yerine getirmektedir. Basınımızın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla tarafımızca bu açıklamanın yapılması gerekmiştir. Şirketimizin itibarını zedeleyecek şekilde yapılan hakikate aykırı açıklamalara yönelik her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı ifade etmek isteriz’’ denildi.