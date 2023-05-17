YRP MKYK Üyesi Mehmet Gül: ‘Yeniden refah Mecliste’

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Gül, 14 Mayıs seçim sonuçlarının ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını dileyerek, partilerinin seçimden büyük bir zaferle çıktığını belirtti.

Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan ile birlikte toplamda 5 Milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer aldıklarını kaydeden Mehmet Gül, Yeniden Refah kadrolarının seçimlerde büyük başarı elde ettiğini söyledi.

GÜL: MİLLETİMİZ YENİDEN REFAH DEDİ

Mecliste Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta olduğunu belirten Gül, seçim çalışmalarına katılan tüm teşkilat mensuplarının canhıraş bir mücadele örneği sergilediğini sözlerine ekledi. Ülke genelinde oyların yüzde 2,85’ini, Elazığ’da ise yüzde 3,62’sini aldıklarını belirten Gül, ülke genelinde 1 Milyon 514 bin 347 Elazığ’da ise 13 bin 327 oy aldıklarını kaydetti.

GÜL: BUNDAN SONRA DA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

14 Mayıs seçimleri öncesinde Elazığ teşkilatı olarak tüm mahallelerde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Mehmet Gül, bundan sonra da aynı azim ve heyecanla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Gül, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için de teşkilat olarak çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüreceklerini belirterek sözlerini tamamladı.