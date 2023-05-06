YRP MKYK Üyesi Mehmet Gül: ‘Elazığ mitingi coşkuyla geçti’

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Gül, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleşen Elazığ Mitinginin coşkuyla geçtiğini kaydetti.

14 Mayıs seçimleri öncesi Hünkar Mahfili Elazığ’da düzenlenen mitinge katılan Erbakan’ın konuşmasında önemli mesajlar verdiğini söyleyen MKYK Üyesi Gül, seçimlerden zaferle çıkacaklarını vurguladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen mitinge Cumhur İttifakı’na mensup siyasi parti il başkanlarının da katılım sağladığını kaydeden Mehmet Gül, açıklamasında şunları söyledi:

“Elazığımız tarihi günlerinden birine tanıklık etti. Ülkemizde yeni bir heyecan oluşturan Yeniden Refah Partisi Lideri Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleşen mitingimiz büyük bir coşkuyla geçti. Genel Başkanımız 14 Mayıs seçimlerinin tarihi önem arz ettiğine bir kez daha vurgu yaparak tüm hemşerilerimizden Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana oy kullanmasını istedi. Yeniden Refah kadrolarının da yeni dönemde mecliste yer alacağını ifade eden Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Elazığlıların her zaman olduğu gibi bu dönemde de üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inandığını kaydetti.”YRP MKYK Üyesi Mehmet Gül, son olarak mitinge katılım sağlayan Elazığlılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.