YRP Genel Başkanı Erbakan deprem bölgesi Malatya’da

Deprem bölgesi Malatya’yı ziyaret eden Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, önümüzdeki yerel seçimlerde parti olarak kendi adaylarıyla her bölgede seçime gireceklerini söyledi.

Deprem bölgesi Malatya’yı ziyaret eden Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, önümüzdeki yerel seçimlerde parti olarak kendi adaylarıyla her bölgede seçime gireceklerini söyledi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere deprem bölgesi Malatya’ya geldi. İlk olarak basın kuruluşlarının yer aldığı konteyner alanını ziyaret eden Erbakan, burada açıklamalarda bulundu.6 Şubat’ta yaşanan ’asrın felaketi’ sonrası tekrardan geçmiş olsun ziyareti ve yaraların sarılması noktasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler almak adına Malatya’ya geldiklerini belirten Erbakan, “Tabii bununla beraber 14 Mayıs seçimlerinde kıymetli Malatyalıların Yeniden Refah Partimize vermiş oldukları son derece ciddi bir destek var. Bu destekten dolayı kendilerine teşekkür ziyaretini de aslında bu vesileyle gerçekleştirmiş olacağız. Gerçekten de yüzde 10’a yakın bir oyla merkez ilçelerde daha da yüksek oranlarda oyla Yeniden Refah Partimizi Malatya halkı ilk girdiğimiz bir seçim olmasına rağmen bağrına bastı. Bu sebeple tabii kendilerine teşekkür ziyaretini gerçekleştireceğiz” dedi.Malatya’da deprem nedeniyle 36 bin ağır hasarlı binadan bugüne kadar ancak 8 bininin yakılabildiğini öğrendiklerini belirten Erbakan, “28 bin ağır hasarlı binanın halen daha yıkılmak için beklediği ifade edildi. Bununla beraber orta hasarlı binalarla ilgili ciddi bir belirsizlik olduğunu arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Bu orta hasarlı binalar yıkılacak mı yıkılmayacak mı. Bunlar kullanılamıyor şu an. Bununla beraber özellikle Malatya esnafının mağduriyetleri arkadaşlarımız tarafından ifade edildi. Burada çarşı merkezinde çok sayıda esnafımızın dükkanları binaları yıkıldı. Malatya’da can kaybı çok fazla olmasa da binaların hasarı bakımından yıkım bakımından çok ciddi bir yıkım gerçekleşti. Burada özellikle küçük esnafımızın bu noktada mağdur olduğunu ifade ediyorlar. Bu küçük esnafımıza gerekli desteklerin sağlanması noktasında bizim de çağrımız olacak inşallah. Bu geçen 8 aylık sürede yaraların sarılması ne kadar gerçekleştirilebildi ne konularda eksikler var bunları inşallah burada yerinde incelemek öğrenmek değerlendirmek maksadını taşıyoruz” şeklinde konuştu.Önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere de değinen Erbakan, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçelere de talip olduklarını söyledi.Yerel yönetimler ve belediyecilik dendiği zaman akla ilk Milli Görüş’ün geldiğini de ifade eden Erbakan, “Bununla ilgili her zaman söylüyoruz, Milli Görüş belediyeciliği demek rüşvetin, yolsuzluğun, israfın olmadığı, adaletsizliğin, torpilin, adam kayırmanın olmadığı, bir kuruş yetimin hakkının, devletin parasının asla ve asla ziyan edilmediği bir belediyecilik demek. Her zaman söylediğimiz gibi ’rüşvet alan da veren de melundur’ anlayışının belediyelerde hakim kılınması demek. Bununla beraber efsane hizmetlerin halkımızla buluşturulması, bu hizmetler halkımızla buluştururken de bugün olduğu gibi belediyeler boğazına kadar borca batırılarak değil tam tersine belediyelerin borçları bir yandan ödenerek bu hizmetlerin gerçekleştirildiği bir belediyecilik manasını taşıyor. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olarak değil hakka ve hukuka riayet ederek gerçek manada bir kentsel dönüşüm olarak yapıldığı, rant uğruna şehirlerimizin betona çimentoya boğulmak yerine çevreye duyarlı bir belediyeciliğin ortaya konulması, yeşile çiçeğe çevreye duyarlı bir şekilde bu hizmetlerin yapılması manasını taşıyor” ifadelerini kullandı.Yeniden Refah Partisi olarak belediye başkan adayları ile Malatya ve ilçelerine ve bütün Türkiye’de 94 ruhunu yeniden getirebilmek adına büyük gayretle çalıştıklarını kaydeden Erbakan, “31 Mart seçimlerine büyük bir gayretle hazırlanıyoruz. İnşallah belediyecilikte, belediyelerimizde tertemiz yeni bir sayfayı açmak ve hizmet öncelikli siyaset yapan, makam için mevki için, koltuk için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımızla bu efsane hizmetleri yeniden getirmek üzere çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Diğer illerimizde de aynı şekilde şu andaki hazırlığımız tüm il ve ilçelerde beldelerde Yeniden Refah Partimizin kendi adaylarıyla seçime gitmesi yönünde bu doğrultuda bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla ve genel merkezimizde aday adaylığı başvurularını da şu anda alıyoruz. İnşallah hayırlı olur, ülkemiz için milletimiz için ve yeniden refah partimiz için” diye konuştu.