Yolunu kaybedip eve giren kirpi, tekrar doğaya bırakıldı

Elazığ’da yolunu kaybederek eve giren kirpi, ev sakinleri tarafından yakalanarak tekrar doğaya bırakıldı.

Elazığ’da yolunu kaybederek eve giren kirpi, ev sakinleri tarafından yakalanarak tekrar doğaya bırakıldı.Elazığ’da yolunu kaybeden kirpi bir eve girdi. Kirpinin dolabın altında olduğunu fark eden ev sakini, bulunduğu yerden bez yardımı ile çıkartıp doğal ortamına bıraktı.Kirpi belli bir süre sonra gözden kayboldu.