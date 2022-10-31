Yolu kesip çiftetelli oynadılar   

Elazığ'da düğün konvoyunda araçlardan inen vatandaşlar, trafiğe kapattıkları yolda çiftetelli oynadı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde yaşandı. Düğün konvoyundaki bir grup, seyir halinde iken birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Ardından araçlarından inen vatandaşlar, müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Uzun süre trafikte oynayan grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldu.