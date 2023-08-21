Yolcu otobüsünden çıkan duman paniğe neden oldu

Elazığ’da şehir içi yolcu otobüsünün motor kısmından yükselen duman paniğe neden oldu. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Elazığ’da şehir içi yolcu otobüsünün motor kısmından yükselen duman paniğe neden oldu. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.Olay, İcadiye Mahallesi Şehit İdris Doğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam son seferine çıkan şehir içi yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Otobüs şoförünün dikkati sayesinde bulvar üzerindeki durağa park edilen otobüsteki yolcular tahliye edildi. Kısa süreli panik yaşanmasına neden olan duman cep telefonu kameralarına yansıdı.